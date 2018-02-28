28 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

28.02.2018, среда

10:00 Челябинск – Передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года от АО «Челябинское полиграфическое объединение «Книга» избирательной комиссии Челябинской области (ул. Постышева, 2)

10:30 Челябинск – Осмотр после ремонта поликлиники (ГКБ №8, ул. Горького, 18; отъезд от администрации города в 10:00)

11:00 Челябинск – Открытый урок, посвященный программе «Формирование комфортной городской среды» (гимназия №63, ул. 3-го Интернационала, 113)

11:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная VI Международному фестивалю спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Доступность и качество школьного и дошкольного образования в Курчатовском районе Челябинска» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:15 Челябинск – Заместитель министра экономического развития России Савва Шипов проведет открытую лекцию по цифровой экономике (ЮУрГУ, пр. Ленина, 78-«в», корпус «Сигма»)

16:00 Челябинск – Круглый стол с представителями бизнеса по вопросам улучшения инвестиционного климата в Челябинской области с участием заместителя министра экономического развития РФ Саввы Шипова («Территория бизнеса», ул. Российская, 110, кор. 1, 2 этаж)

Челябинск. Другие новости 27.02.18

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