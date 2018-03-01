1 марта ожидаются следующие события – Челябинск

01.03.2018, четверг

10:00 Челябинск – Заседание избирательной комиссии Челябинской области (ул. Кирова, 114)

12:00 Челябинск – Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования при участии ГУ МВД, МЧС и Росгвардии (школа №116, ул. 2-я Эльтонская, 16-«б»)

13:00 Челябинск – Единый день консультаций Росреестра и Кадастровой палаты (управление Росреестра, ул. Елькина, 85; МФЦ «Мои документы», ул. Труда, 164)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная кинофестивалю «Полный артхаус», а также теме российского кино и киноцензуре (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

14:00 Челябинск – Внеочередная расширенная конференция Челябинского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей» (конференц-зал многофункционального центра «Территория бизнеса», ул. Российская, 110, кор. 1, 2 этаж)

16:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин посетит торжественный форум в честь 20-летия конгресса татар Челябинской области (Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)

Челябинск. Другие новости 28.02.18

Самые крутые слухи недели: одинаковы с лица. / «Три тысячи – и те гастарбайтеры»: политологи разложили по полочкам миграционную политику Дубровского. / Челябинцев, получивших путевки в детсады, снова поставили в очередь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»