2 марта ожидаются следующие события – Челябинск

02.03.2018, пятница

11:00 Челябинск – Отчетно-выборная конференция Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союза садоводов России (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114)

14:00 Челябинск – Расширенное заседание регионального штаба Общероссийского народного фронта в Челябинской области: актуальные для региона проблемы, итоги конкурса плакатов ОНФ «День выборов» (ул. Цвиллинга, 20, 1 этаж)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Ответственность участников контрактной системы» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

16:00 Челябинск – Научно-практическая конференция «Особенности диагностики и лечения тромбозов у женщин» и открытие фотовыставки «Оденься в красное!» (отель «Малахит», ул. Труда, 153)

17:30 Челябинск – Открытие фестиваля «Человек театра», спектакль Московского театра имени Ермоловой «Ранчо» (Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6, малая сцена)

Челябинск. Другие новости 01.03.18

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