4-5 марта ожидаются следующие события – Челябинск

04.03.2018, воскресенье

13:00 Челябинск – Митинг против строительства Томинского ГОКа (сквер ДК им. Колющенко)

05.03.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (пл. Революции, 2, 5 этаж)

13:00 Челябинск – В рамках VI международного фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА» состоится круглый стол на тему «Роль театральных фестивалей в формировании и развитии культурной среды промышленного города» (ул. Труда, 153, пресс-зал отеля «Малахит»)

14:00 Челябинск – Круглый стол Круглый стол «Формирование культуры раздельного сбора отходов среди учащихся среднеобразовательных и высших учебных заведений в формате мероприятий «Чистые игры» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

15:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в пленуме Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

18:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит вручение второй региональной общественной благотворительной премии «Щит и роза – 2018», которой награждаются лучшие по профессии женщины, проходящие службу в силовых структурах (Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)

Челябинск. Другие новости 03.03.18

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