6 марта ожидаются следующие события – Челябинск

06.03.2018, вторник

10:00 Челябинск – Межрегиональный форум «Медицина, доступная каждому» (Отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме женского предпринимательства и его развития в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:00 Челябинск – Заседание совета Собрания молодых депутатов Челябинской области по обсуждению Послания губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского Законодательному Собранию Челябинской области «О результатах деятельности Правительства Челябинской области в 2017 году и задачах на 2018 год» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, конференц-зал)

13:30 Челябинск – Открытие фотовыставки одного из ведущих фотожурналистов Челябинской области Вячеслава Шишкоедова «НЕПОВТОРИмые 90-е» (Театральный корпус Челябинского государственного университета, ул. Братьев Кашириных, 129, оранжерея, 2 этаж)

15:00 Челябинск – Совещание главных детских нейрохирургов УрФО (гостиница «Виктория», ул. Молодогвардейцев, 34, конференц-зал)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Городские общественные пространства: ресурсы и перспективы развития» (пл. Революции, 2, каб. 404)

15:00 Челябинск – Открытие выставки «Живая нить традиции» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, Западная башня, Малый выставочный зал XX века)

Челябинск. Другие новости 05.03.18

Горбатого исправит: южноуральский сенатор рассказала, как бороться с педофилами. / Студент из Приморья надругался над одиннадцатилетней жительницей Челябинской области. / Калачом не заманишь: Урал не привлекает иностранцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»