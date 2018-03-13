13 марта ожидаются следующие события – Челябинск

13.03.2018, вторник

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная субсидированию процентной ставки по ипотеке семьям, родившим в 2018 году второго и третьего ребенка (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – День открытых дверей в областном архиве, приуроченный к профессиональному празднику архивистов, с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина (объединенный государственный архив Челябинской области, Свердловский пр., 30-«а»)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как тьютор может изменить жизнь ребенка-инвалида» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Открытие форума «XVIII Уральская строительная неделя. Новые стандарты ЖКХ» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

12:30 Челябинск – Открытый урок в формате дискуссионного клуба. Презентация выставки по программе «Формирование комфортной городской среды» (лицей №35, ул. Молодогвардейцев, 18)

14:00 Челябинск – Торжественный ввод в эксплуатацию газопровода, который должен обеспечить топливом 560 домовладений в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области (отъезд в 12:30 от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 12.03.18

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