14 марта ожидаются следующие события – Челябинск

14.03.2018, среда

09:00 Челябинск – Открытие соревнований Чемпионата России по парашютному спорту пара-ски (аэродром ДОСААФ «Калачево»)

10:00 Челябинск – Демонтаж незаконного объекта торговли – кафе-шаурмячная (ул. Братьев Кашириных, 158)

10:30 Челябинск – Объезд избирательных участков на предмет доступности для инвалидов (выезд от администрации города, пл. Революции, 2)

12:00 Челябинск – Конференция «Православие в культуре Южного Урала» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №1)

13:00 Челябинск – Подведение итогов областного ежегодного конкурса «Лучшая управляющая компания 2017-2018 гг.» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

16:00 Челябинск – Награждение лучших работников ЖКХ в честь профессионального праздника «День работника ЖКХ» в рамках форума-выставки «Формирование современной городской среды» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

Челябинск. Другие новости 13.03.18

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