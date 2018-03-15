15 марта ожидаются следующие события – Челябинск

15.03.2018, четверг

10:00 Челябинск – Совещание губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с руководителями муниципальных образований (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

10:00 Челябинск – Награждение победителей конкурса рисунков в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (школа №46, ул. Новороссийская, 77-«а»)

10:00 Челябинск – Открытие первой городской выставки салонов красоты (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

10:00 Челябинск – Расширенная коллегия министерства культуры Челябинской области (концертный зал им. С.С. Прокофьевав, ул. Труда, 92-«а»)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Перемены на рынке услуг оценки недвижимости. Новшества и угроза роста цен» (пресс-центр телеканала ОТВ, пл. Революции,4, 4 этаж)

11:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит с рабочим визитом новый завод растительных напитков ООО Объединения «Союзпищепром» и даст старт новому производству (Свердловский пр., 40-«а»)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Выборы президента Российской Федерации» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – II региональный форум «Городская среда Челябинской области» (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет церемонию вручения государственных наград (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

13:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Евгений Редин откроет филиал детской поликлиники МБУЗ ДГКП №1 на Тополиной аллее (ул. Академика Сахарова, 13-«а»)

13:30 Челябинск – Дирижер Мариинского театра Владислав Карклин проведет репетицию с оркестром Челябинского театра оперы и балета (Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)

14:00 Челябинск – Презентация книги А.Д. Кириллова «От Урала до Праги. Добровольческий танковый корпус» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №1)

14:00 Челябинск – Форум регионального совета сторонников партии «Единая Россия», темой которого станет партийный проект «Комфортная городская среда» (пр. Ленина, 60)

14:30 Челябинск – Пресс-конференция с участием Владислава Карклина и заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова (Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)

14:30 Челябинск – Пресс-конференция «Преображение городских территорий на Южном Урале» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

16:00 Челябинск – Бесплатные курсы повышения грамотности перед «Тотальным диктантом-2018» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №1)

16:30 Челябинск – Лекция «Традиционный повседневный и праздничный костюм Японии» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №1)

18:00 Челябинск – Лекторий «Язык Эйнштейна» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №1)

Челябинск. Другие новости 14.03.18

Самые крутые слухи недели: суженный-ряженный, приходи наряженный. / Воспитатели южноуральского интерната, в котором насиловали сирот, отделались легким испугом. / «Нам позвонил Путин – не помогло»: активисты движения «СтопГОК» пикетируют Госдуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»