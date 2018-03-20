20 марта ожидаются следующие события – Челябинск

20.03.2018, вторник

09:15 Челябинск – Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов разных отраслей науки и медицины «Академические чтения: фундаментальные науки и клиническая медицина» (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году («Территория бизнеса», Российская 110, корпус 1, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная весеннему паводку (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Половодье: прогнозы, риски, подготовка» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Пять вопросов главному детскому неврологу» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

16:00 Челябинск – Глава города Челябинска Евгений Тефтелев поздравит сотрудников МУП «ПОВВ» с Днем работника ЖКХ (концертный зал имени Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

Челябинск. Другие новости 19.03.18

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