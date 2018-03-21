21 марта ожидаются следующие события – Челябинск

21.03.2018, среда

09:0 Челябинск – Заседание комитета по строительной политике Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

10:00 Челябинск – Старт южноуральского донорского марафона «Донорство со студенческой скамьи», приуроченного ко всероссийской акции «День молодого донора» (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, 2 этаж)

11:00 Челябинск – Заседание комитета по экологии Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Сделаем на Южном Урале цифровые рынки справедливыми и честными» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Заседание комитета по промышленной политике Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, 5 этаж, зал заседаний; с 12:30 каб. 502)

13:00 Челябинск – Заседание комитета по экономической политике Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

14:00 Челябинск – Заседание комитета по бюджету Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

15:00 Челябинск – Пресс-подход заместителя руководителя ФАС России Сергея Пузыревского (пр. Ленина, 78-«в», 2 этаж)

Челябинск. Другие новости 20.03.18

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