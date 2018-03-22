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Четверг, 22 марта 2018, 07:18 мск

Челябинск

Анонсы событий,

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22 марта ожидаются следующие события – Челябинск

22.03.2018, четверг

  • 09:15 Челябинск – Второй онкологический форум Уральского федерального округа (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием Аки Накагава в рамках фестиваля «Ханами» (отель «Малахит», ул. Труда, 153, «Золотой» зал)

  • 15:00 Сатка – Официальное открытие нового визит-центра «Зюраткуль» (Сатка, ул. Комсомольская, 13)

  • 18:00 Челябинск – Открытая тренировка челябинских спортсменов в преддверии традиционного IX всероссийского турнира по тхэквондо «Олимпийские надежды» (дворец спорта «Динамо», ул. Коммуны, 98)

Челябинск. Другие новости 21.03.18

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