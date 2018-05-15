15 мая ожидаются следующие события – Челябинск

15.05.2018, вторник

08:20 Челябинск – Отъезд представителей СМИ в Челябинский городской бор на посадку леса в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» (главное управление лесами Челябинской области, ул. Энгельса, 54)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Какими фестивалями запомнится лето-2018?» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин наградит призеров первенства Европы по боксу (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

13:00 Челябинск – Награждение победителей конкурсов сайтов и годовых отчетов социально ориентированных НКО (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал)

14:00 Челябинск – На площадке Общественной палаты Челябинской области состоится заседание межведомственной рабочей группы, в рамках которого будет проведен подробный анализ всех территорий, которые могут войти в «зеленый пояс» мегаполиса (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Генетические отклонения у детей: один новый для региона диагноз и анализ тенденций» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная запуску «Предчувствия» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, кабинет 401)

15:00 Челябинск – Присвоение звания «Образцовый детский коллектив Челябинской области» (правительство Челябинской области, Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 14.05.18

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