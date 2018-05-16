16 мая ожидаются следующие события – Челябинск

16.05.2018, среда

08:20 Челябинск – Отъезд представителей СМИ в Челябинский городской бор на посадку леса в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» (главное управление лесами Челябинской области, ул. Энгельса, 54)

09:00 Челябинск – Акция «День молодого донора» в рамках южноуральского молодежного марафона «Донорство со студенческой скамьи» (УралГУФК, ул. Труда, 168/3)

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения истории спасения пациента, попавшего в ЧОКБ сразу с двумя смертельно опасными диагнозами: расслоение аорты и тромбоз сонной артерии (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, кор. 5)

10:00 Челябинск – Выезд эксперта министерства труда РФ Игоря Безруких для оценки опыта Челябинска по включению детей с ограниченными возможностями в среду здоровых ровесников (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная вопросам распространения ВИЧ-инфекции в южноуральском регионе (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Круглый стол по вопросам лечения злокачественных новообразований мочеполовой сферы у мужчин и женщин (ЧОКЦО и ЯМ, ул. Блюхера, 42, главный корпус).

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Стартовала посевная кампания в Челябинской области» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Встреча с руководителем управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталием Курятниковым в рамках «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс» (ул. Красноармейская, 111)

15:00 Челябинск – Высадка сосен в Литературном сквере Публичной библиотеки (пр. Ленина, 60)

16:00 Челябинск – Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проводит торжественное награждение победителей конкурса детских рисунков «Нарисуй свою дорогу» (ул. Елькина, 77, актовый зал)

Челябинск. Другие новости 15.05.18

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