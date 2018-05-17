17 мая ожидаются следующие события – Челябинск

17.05.2018, четверг

10:00 Челябинск – Пресс-конференция главы города Евгения Тефтелева с представителями школьных средств массовой информации в рамках городской акции «Родом из детства» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 4 этаж, 401 ауд.)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению Единого государственного экзамена в 2018 году (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:30 Челябинск – Региональный этап всероссийской робототехнической олимпиады (ДПиШ имени Крупской, Свердловский пр., 59, спортивный корпус)

12:00 Челябинск – Мастер-класс народного артиста СССР, педагога-репетитора Большого театра Михаила Лавровского. У журналистов будет возможность взять интервью у артиста (театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1, вход через проходную)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Социальные стройки-2018» (пресс-центр телеканала ОТВ, пл. Революции,4, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как южноуральцам избежать мошенничества через мобильную связь и интернет» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:40 Челябинск – Открытый чемпионат по ногтевому сервису и шугарингу на Кубок главы города, направление «Ногтевой сервис» (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

15:00 Челябинск – Презентация книги южноуральского историка Рашида Хакимова «Человек во власти, или Три дома Петра Сумина» (Челябинская универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №1)

16:00 Челябинск – Встреча на тему «Как запустить инновационный пилот в корпорации» («Точка Кипения», ул. Молодогвардейцев, 31)

Челябинск. Другие новости 16.05.18

В Челябинске рухнула стена жилого дома. / Плеснула кипятком и воткнула в ногу нож: инвалид из Карабаша расправилась с пристававшим к ней собутыльником. / В Челябинской городской Думе прошли обыски. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»