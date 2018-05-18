18 мая ожидаются следующие события – Челябинск

18.05.2018, пятница

09:45 Копейск – Открытие первого областного конкурса профессионального мастерства фельдшерских бригад скорой медицинской помощи (Копейск, ЗРК «Курочкино», ул. Озерная, 5)

10:00 Челябинск – Областной конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов автотранспортных предприятий Челябинской области (парковка у ледовой арены «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

10:30 Челябинск – Первый съезд православной молодежи Уральского федерального округа (гостиница «Виктория», ул. Молодогвардейцев, 34)

11:00 Челябинск – Открытый Чемпионат по ногтевому сервису и шугарингу на Кубок Главы города, направление «Шугаринг» (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

13:00 Челябинск – Учащиеся нового учебного центра микрорайона «Парковый» вместе со своими родителями разобьют аллею из 80 сосен (МАОУ «Образовательный центр №2», ул. Скульптора Головницкого, 5)

14:00 Челябинск – Подведение итогов конкурса по организации питания c участием главы города Евгения Тефтелева (МАОУ «Образовательный центр №2», ул. Скульптора Головницкого, 5)

Челябинск. Другие новости 17.05.18

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