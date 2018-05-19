19-21 мая ожидаются следующие события – Челябинск

19.05.2018, суббота

10:00 Челябинск – Торжественное закрытие почетного караула «Вахта памяти» у мемориала «Вечный огонь» (Аллея Славы)

10:00 Челябинск – Выезд представителей СМИ в челябинский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии на «День детского сердца» (Театральная площадь, автобус г/н Н822КН)

12:00 Челябинск – Юбилейный открытый городской фестиваль «Стартин-Люкс 25» (Театральная площадь)

20.05.2018, воскресенье

11:00 Челябинск – Ежегодный Чемпионат и первенство по конному спорту «Надежда» (пос. Смолино, ул. Чапаева, 123)

12:00 Челябинск – Акция «Знать. Помнить. Действовать» в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (пл. Революции, со стороны здания арбитражного суда)

21.05.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 18.05.18

Общественная плата Челябинской области превратилась в общественную приемную РМК. / Освежили воздух: пока челябинские чиновники ставили велорекорды, на машинах рассекали их супруги (ФОТО). / Так совпало: в Верхнем Уфалее подряд на благоустройство выиграл собственник компании, где раньше работала мэр. Читать дальше

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