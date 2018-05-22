22 мая ожидаются следующие события – Челябинск

22.05.2018, вторник

10:30 Челябинск – Сбор СМИ для освещения окружной научно-практической конференции «Организация работы при заболевании, вызванном вирусом иммунодефицита человека» (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153)

11:00 Челябинск – Круглый стол «Проблемы профилактики и тушения ландшафтных и лесных пожаров на территории Челябинской области» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

11:00 Челябинск – Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ТФОМС Челябинской области и уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области в целях обеспечения и защиты законных интересов несовершеннолетних граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе по вопросам качества предоставляемой несовершеннолетним гражданам медицинской помощи (ТФОМС Челябинской области, ул. Труда, 156, 4 этаж, малый зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная переходу на прямые договоры по оказанию услуг с ресурсоснабжающими организациями (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция начальника отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд Челябинского УФАС России Влады Ливончик «Проблемные сферы госзакупок Челябинской области» (Челябинское УФАС России, пр. Ленина, 59, каб. 324)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция по случаю открытия в Челябинске гастролей Российского академического молодежного театра (театр драмы им. Наума Орлова, пл. Революции, 6)

13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

13:00 Челябинск – «Круглый стол», посвященный обсуждению реализации региональной программы экологического развития и мерам по уменьшению уровня загрязнения атмосферного воздуха, применяемым южноуральскими предприятиями (бизнес-центр «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а», 4 этаж, зал «Европейский»)

Челябинск. Другие новости 21.05.18

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