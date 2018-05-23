23 мая ожидаются следующие события – Челябинск

23.05.2018, среда

09:00 Челябинск – Губернатор Борис Дубровский проведет заседание правительства Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

09:00 Челябинск – Сбор представителей СМИ для презентации новой подвесной системы реабилитации пациентов с тяжелыми поражениями нервной системы, после эндопротезирования суставов, тяжелых травм (ОКБ №3, пр. Победы, 287, холл главного корпуса)

09:00 Челябинск – Комитет Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

11:00 Челябинск – Комитет Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

11:00 Челябинск – Комитет Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

11:00 Челябинск – Представление проекта «Адаптированные настольные игры как средство социальной реабилитации инвалидов по зрению» (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Чем удивит Бажовский фестиваль в 2018 году?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Награждение гандбольной команды «Динамо» золотыми медалями Всероссийских соревнований (Высшая лига) с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 22.05.18

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