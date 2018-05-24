24 мая ожидаются следующие события – Челябинск

24.05.2018, четверг

09:30 Челябинск – Сбор журналистов для освещения уникального случая: сосудистые хирурги областной больницы совместно со специалистами перинатального центра приняли роды у «сложной» пациентки прямо в сосудистой операционной ЧОКБ (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, 5 корпус)

10:00 Челябинск – Комитет Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

11:00 Челябинск – Итоговый семинар движения «За возрождение Урала», на котором с докладами выступят представители министерств и ведомств региона (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Комитет Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Областной праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры (концертный зал имени Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»).

13:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения молодым семьям свидетельств на право получения социальной выплаты для улучшения жилищных условий с участием первого заместителя главы города Натальи Котовой (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 23.05.18

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