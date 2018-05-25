25 мая ожидаются следующие события – Челябинск

07:22 Челябинск – От станции «Челябинск» отправится пригородный поезд до Миасса со специально оборудованным «вагоном здоровья». Пассажиры смогут измерить артериальное давление, узнать свой рост и вес, пройти ЭКГ, сдать анализ на содержание глюкозы в крови, а также пройти тестирование на ВИЧ