25 мая ожидаются следующие события – Челябинск

25.05.2018, пятница
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07:22 Челябинск – От станции «Челябинск» отправится пригородный поезд до Миасса со специально оборудованным «вагоном здоровья». Пассажиры смогут измерить артериальное давление, узнать свой рост и вес, пройти ЭКГ, сдать анализ на содержание глюкозы в крови, а также пройти тестирование на ВИЧ
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08:20 Челябинск – Отъезд представителей СМИ для освещения торжественного вручения территориальному центру медицины катастроф уникального передвижного автономного медицинского комплекса на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ (парковка Челябинской областной больницы, ул. Воровского, 70)
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10:00 Челябинск – На базе Челябинской областной детской консультативной поликлиники состоится акция «Мастер Йода». Посетители мероприятия смогут бесплатно получить консультацию детского эндокринолога, по показаниям пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы, а также получить ответы на вопросы о работе данного органа и методах профилактики заболеваний (ул. Блюхера, 42а)
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10:52 Челябинск – Пригородный поезд с «вагоном здоровья» отправится из Миасса до Челябинска
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13:00 Челябинск – Знакомство с парой выдр, проживающих в Челябинском зоопарке, приуроченное ко дню экологического праздника «День знаний о выдре»
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15:00 Челябинск – Чествование южноуральских спортсменов – победителей и призеров чемпионатов мира и Европы по тайскому боксу, тхэквондо, каратэ и прыжкам на батуте 2018 года (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска 38, 3 этаж, конференц-зал)
Челябинск. Другие новости 24.05.18
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