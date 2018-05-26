26-28 мая ожидаются следующие события – Челябинск

26.05.2018, суббота

11:00 Челябинск – Старт региональных соревнований по ракетомоделированию (городской сад имени А.С. Пушкина, территория роллердрома)

12:00 Челябинск – Празднование Дня российского предпринимательства (ЦПКиО им. Гагарина)

12:00 Челябинск – Фестиваль детского народного творчества «Весенний хоровод» (городской сад имени Пушкина)

17:20 Челябинск – Пресс-подход к президенту Австрийско-Русско-Азиатской культурной ассоциации A.RA.C.A. Вольфгангу Казичу, министру культуры земли Штирия Кристоферу Дрекслеру, а также к музыкантам: лауреату международных конкурсов Евгению Чеповецкому (фортепиано, Австрия), ансамбля «Steirisch aufg'spielt» и дирижеру филармонического оркестра «Классика», заслуженному артисту России А.А. Абдурахманову (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

18:00 Челябинск – Концерт проекта «Дни Австрии на Южном Урале» с участием австрийских и челябинских музыкантов (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

27.05.2018, воскресенье

13:00 Магнитогорск – Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Братья по судьбе – братья по огню» (Магнитогорск, парк «Лукоморье»)

28.05.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием и.о. главы Челябинска Натальи Котовой (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Челябинский КВН отпразднует свой юбилей» (пл. Революции, 4, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 25.05.18

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