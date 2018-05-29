29 мая ожидаются следующие события – Челябинск

29.05.2018, вторник

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению в Челябинске XVII международного фестиваля джаза «Какой удивительный мир» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

10:00 Челябинск – Открытие научно-практической конференции «Архив – в социуме, социум – в архиве», посвященной 100-летию государственной архивной службы России (законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж)

11:00 Челябинск – Сороковое заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

12:10 Челябинск – Пресс-подход к председателю государственного комитета по делам архивов Сергею Иванову (законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж)

13:00 Челябинск – «Территория бизнеса» отметит год со дня открытия (ул. Российская, 110, кор. 1; в 12:45 – пресс-подход)

18:00 Челябинск – Организаторы турнира М1 Challenge 93 приглашают всех поклонников единоборств, гостей и жителей Челябинска в ТРК «Родник» на автограф сессию Александра Шлеменко (ТРК «Родник», в центре зала на 1 этаже у фонтана)

Челябинск. Другие новости 28.05.18

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