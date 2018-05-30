30 мая ожидаются следующие события – Челябинск

30.05.2018, среда

09:00 Челябинск – Журналисты, прошедшие аккредитацию, соберутся для освещения ЕГЭ по математике (база) (Образовательный центр №2 г. Челябинска», ул. Скульптора Головницкого, 5)

10:00 Челябинск – Турнир по мини-футболу для воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и домов-интернатов (Челябинск, Центральный стадион).

11:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин примет участие в открытии «Первого Южно-Уральского финансового форума» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, зал «Аркаим»)

11:00 Челябинск – Круглый стол «УВСМ Челябинск-Екатеринбург: стратегическое значение в развитии Челябинской области» (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75, 5 этаж, конференц-зал)

12:00 Челябинск – Открытие трудового семестра студенческого отряда имени П.И. Сумина (Театральная площадь)

12:00 Челябинск – Участники международного ралли из Китая в формате дискуссии поделятся с аудиторией своими впечатлениями о Челябинской области (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

13:00 Челябинск – Встреча председателя Законодательного Собрания Владимира Мякуша с представителями общественных объединений предпринимателей Челябинской области, приуроченная ко Дню российского предпринимательства (Кирова, 114, 5 этаж, зал заседаний)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как остановить пожары в Челябинской области?» (ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – В музее Казачьей славы пройдёт торжественная церемония передачи иконы Пресвятой Богородицы «Взбранной Воеводе Победительная», которая была специально написана для музея южноуральским иконописцем, реставратором образов Владиславом Александровичем Крашенинниковым (Свердловский пр., 21)

14:00 Челябинск – Открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов (Челябинск, Театральная площадь)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Расчистка русла реки Миасс и обустройство набережной к саммитам ШОС и БРИКС» (ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

17:00 Челябинск – Открытие всероссийского турнира по спортивной гимнастике «Орленок-2018» (Свердловский пр., 84А, спортивная школа Олимпийского резерва №4)

Челябинск. Другие новости 29.05.18

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