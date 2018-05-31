31 мая ожидаются следующие события – Челябинск

31.05.2018, среда

10:00 Челябинск – Конференция «Формирование экономической, финансовой и предпринимательской культуры населения» в рамках первого Южно-Уральского финансового форума (Центр международной торговли, пр. Ленина, 31, зал «Аркаим»)

10:30 Челябинск – 25-е общее собрание Ассоциации «Города Урала» и конференция «Развитие человеческого капитала. Образование. Подготовка профессиональных кадров: управленцев, разработчиков, специалистов» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, каб. 501)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

11:00 Челябинск – Акция по благотворительной подписке на развивающие издания и специализированные журналы о компьютерах, информатике и радиотехнике в адрес школ-интернатов и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Дерево добра», приуроченная к Международному дню защиты детей (городской сад имени Пушкина, Аллея связистов)

11:30 Челябинск – Открытие XXI межрегиональной специализированной выставки «Материнство и детство» (ТРК «Гагарин-Парк», ул. Труда, 183)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как обезопасить южноуральцам квартиры от краж в период отпусков?» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Открытие спортивного клуба М1 «Феррум», мастер-класс Николая Валуева для спортсменов Челябинска и участников турнира. Запланирован пресс-подход к Николаю Валуеву (спортивный клуб М1 «Феррум», Свердловский пр., 7-«б»)

17:00 Челябинск – Медийное взвешивание участников турнира M1 Challenge 93 (ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64, 2 этаж, площадка в районе магазинов Летуаль, Снежная королева)

Челябинск. Другие новости 30.05.18

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