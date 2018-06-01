1 июня ожидаются следующие события – Челябинск

01.06.2018, пятница

09:00 Челябинск – Донорская акция «Пусть смеются дети»: выездная донорская акция, праздник для детей, ожидающих родителей во время сдачи крови, конкурсы, викторины, концерт и флешмоб, организованные студентами Челябинского медицинского колледжа (пл. Ярославского, 1, около театра оперы и балета)

10:00 Челябинск – Выездная комиссия по вопросам уборки контейнерных площадок с участием начальника управления благоустройства Владимира Жучкова (отъезд от администрации Челябинска, пл. Революции, 2)

10:30 Челябинск – В честь дня защиты детей министерство социальных отношений проводит интермедию для детей (Дворец культуры железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

12:00 Челябинск – Первый летний студенческий фестиваль «Начни лето с ЧелГУ» (театральный корпус ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)

12:00 Челябинск – Пресс-тур для представителей СМИ в аэропорт для освещения встречи первого рейса Астана-Челябинск (отъезд от ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Праздничный митинг, посвященный юбилею Челябинского тракторного завода (главная проходная завода ЧТЗ)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «5 лет со дня образования Агентства инвестиционного развития Челябинской области» (пресс-центр ИД «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Областная клиническая больница №3 устраивает День открытых дверей для медицинских работников: выпускники вузов, обучающиеся в ординатуре, и уже состоявшиеся практикующие специалисты смогут узнать все о работе одной из крупнейших больниц региона (пр. Победы, 287, конференц-зал главного корпуса ОКБ №3)

15:00 Челябинск – Открытие всероссийского семинара драматургов «Авторская сцена-2018» (театр драмы, пл. Революции, 6)

15:00 Челябинск – Председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров и депутаты на выездном совещании осмотрят двор, отремонтированный в 2017 году по программе «Городская среда», обсудят с жителями результаты ремонта и пожелания на будущее, а также встретятся с жителями двора, который будут ремонтировать в этом году (ул. Братьев Кашириных, дома 105-«а» и 101)

18:30 Челябинск – Стрит-парад джазового фестиваля «Какой удивительный мир» (центральная аллея парка имени Гагарина)

19:00 Челябинск – Открытие Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир!» (Коммуны, 100, эстрада Летнего театра парка имени Гагарина)

Челябинск. Другие новости 31.05.18

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