2-3 июня ожидаются следующие события – Челябинск

02.06.2018, суббота

10:00 Челябинск – Откроется интерактивная площадка «Территория здоровья» на площади Революции. Гости площадки смогут задать свои вопросы педиатру, детскому ортопеду и эндокринологу.

10:00 Челябинск – Акция «Чистый водоем» по очистке участка акватории и прибрежной зоны озера Тургояк в рамках Международного дня очистки водоемов (на участке акватории и прибрежной зоны озера Тургояк)

11:00 Челябинск – Стрит-парад в рамках Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир!». Шествие начнется от фонтана около оперного театра (пешеходная улица Кировка)

12:00 Челябинск – На двух уличных сценах начнутся концерты детской студии «Baby-Jazz» и коллективов из городов и районов Челябинской области (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

14:00 Челябинск – Мотоциклисты сразятся в мастерстве вождения. Зрители увидят байки разных классов и мощности, которые будут на время преодолевать экстремальные трассы (ул. Каслинская, 64, парковка у Торгового центра со стороны реки)

19:00 Челябинск – Гала-концерт Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир!» с участием зарубежных и российских звёзд джаза (концертный зал имени С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

03.06.2018, воскресенье

10:00 Челябинск – С 10 до 14 часов на «Территория здоровья» на площади Революции пройдет акция «Здоровый Челябинск»

12:00 Челябинск – ХIV Уральский культурно-спортивный фестиваль «Дети мира в лучах Сабантуйной мозаики», посвященный празднованию Дня защиты детей (главная сцена Городского сада им. А.С. Пушкина)

19:00 Челябинск – Закрытие фестиваля «Какой удивительный мир!» (концертный зал имени С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

Челябинск. Другие новости 01.06.18

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