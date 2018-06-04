4 июня ожидаются следующие события – Челябинск

04.06.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Большая пресс-конференция нового министра экологии Челябинской области Сергея Лихачёва (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, малый зал)

11:00 Челябинск – Представители ОНФ вручат 100 комплектов спортивной экипировки по разным видам единоборств чемпионам спортивной школы олимпийского резерва «Конас» (магазин «Спорт», пр. Ленина, 34)

16:00 Челябинск – Открытие фотовыставки «Токийские истории» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, восточная башня, фойе 2 этажа)

18:00 Челябинск – Официальное открытие в Челябинской области Года Японии в России (Челябинская государственная филармония, ул. Труда, 88)

18:00 Челябинск – Открытие выставки японской живописи «Моно но Аваре» – «Очарование белого и черного» (концертный зал имени С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

18:30 Челябинск – Концерт японского пианиста Сакадацу Цучида (концертный зал имени С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

Челябинск. Другие новости 03.06.18

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