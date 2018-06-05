5 июня ожидаются следующие события – Челябинск

05.06.2018, вторник

10:30 Челябинск – Открытие нового отделения паллиативной помощи (крупнейшего в области) на базе бывшего роддома ГКБ №5 (ул. Российская, 20/3)

10:30 Челябинск – Семинар-совещание «Новации бюджетного законодательства, «Проект бюджетного кодекса» в рамках конференции Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации (отель «Малахит», ул. Труда, 153, 2 этаж, конгресс-зал)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по VATS-хирургии (ЧОКЦО и ЯМ, ул. Блюхера, 42, главный корпус)

12:00 Челябинск – Презентация Антирейтинга управляющих компаний Челябинска, Копейска и нескольких муниципальных районов (пресс-центр ГТРК «Южный Урал», Орджоникидзе, 54-«б»)

Челябинск. Другие новости 04.06.18

В мятежную челябинскую спортшколу нагрянули силовики. / Южноуральцам разрешили ходить в лес. / Ради помпезной трассы к саммитам в Челябинске готовы снести несколько многоквартирных домов. Читать дальше

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