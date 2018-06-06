6 июня ожидаются следующие события – Челябинск

06.06.2018, среда

09:00 Челябинск – Аккредитованных журналистов приглашают на освещение ЕГЭ по русскому языку (Лицей №11, ул. Тимирязева, 29)

10:00 Челябинск – Высадка крупномерных елей на месте вырубленных деревьев в Челябинском городском бору (парковка напротив школы-интерната по ул. Худякова, 22)

10:00 Челябинск – Семинар-совещание «Актуальные вопросы применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок», «Аудит в сфере закупок» (отель «Малахит», ул. Труда, 153, 2 этаж, конгресс-зал)

10:30 Челябинск – Встреча главы города Евгения Тефтелева с членами Президиума и Ревизионной комиссии Союза муниципальных контрольно-счетных органов России (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 3 этаж)

13:00 Челябинск – Расширенное пленарное заседание Общественной палаты Челябинской области (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

Челябинск. Другие новости 05.06.18

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