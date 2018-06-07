7 июня ожидаются следующие события – Челябинск

07.06.2018, четверг

10:00 Челябинск – Начнется стартап проекта «Школа безопасности – мой ресурс» (МФЦ «Территория бизнеса», ул. Российская, 110, корпус 1, второй этаж)

11:00 Челябинск – Выездная комиссия по вопросам уборки контейнерных площадок с участием представителей управления благоустройства (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

13:40 Челябинск – Собрание членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

14:00 Челябинск – «Ярмарка контактов» – встреча представителей строящихся объектов к саммитам ШОС и БРИКС с бизнесом по вопросу участия предпринимателей в подготовке к проведению саммитов (Radisson Blu, ул. Труда, 179)

14:20 Челябинск – Пресс-подход к председателю Союза МКСО, председателю контрольно-счетной палаты Сочи Владимиру Астафьеву, председателю контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексею Лошкину, председателю законодательного собрания Владимиру Мякушу (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

Челябинск. Другие новости 06.06.18

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