8 июня ожидаются следующие события – Челябинск

08.06.2018, пятница

10:00 Челябинск – Подведение итогов конкурса «Чистый город» с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:00 Челябинск – Открытие мемориальной доски детскому хирургу Л.Б. Новокрещенову (ул. Блюхера, 42-«а»)

11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет торжественный прием работников системы социальной защиты региона (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Все ли мероприятия и места летом-2018 на Южном Урале безопасны для туристов?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Празднование Дня социального работника с участием главы города Евгения Тефтелева (конгресс-холл «Малахит», ул. Труда, 153)

Челябинск. Другие новости 07.06.18

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