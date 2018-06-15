15 июня ожидаются следующие события – Челябинск

15.06.2018, пятница

09:00 Челябинск – Расширенное заседание областного Совета движения «За возрождение Урала» с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, зал совещаний)

10:00 Челябинск – Конкурс «Стартинейджер» для участников трудовых отрядов детей и молодежи (площадь перед административным корпусом ДПиШ им. Н.К. Крупской)

11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградит 50 лучших медицинских работников региона (ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Пленарное заседание VII российско-киргизской межрегиональной конференции «Роль цифровой трансформации в экономической интеграции Российской Федерации и Киргизской Республики» с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского (гостиница «Radisson Blu», ул. Труда, 179)

14:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам РФ в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» с участием первого заместителя главы города Наталья Котовой (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

15:30 Челябинск – Пресс-подход глав делегаций – участников VII российско-киргизской межрегиональной конференции (гостиница «Radisson Blu», ул. Труда, 179)

Челябинск. Другие новости 14.06.18

Самые крутые слухи недели: светлое пятно. / Следователи втихаря закрыли дело о гибели солдата-срочника. / Начальство – за границу, молодежь – на море, остальные – в сад: как челябинцы проведут лето. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»