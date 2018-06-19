19 июня ожидаются следующие события – Челябинск

19.06.2018, вторник

09:30 Челябинск – Знакомство с технологией установки стентов при остром коронарном синдроме в областной клинической больнице №3 (ОКБ №3, пр. Победы, 287, в холле главного корпуса)

10:00 Челябинск – Заседание постоянной комиссии Челябинской городской Думы по ЖКХ, благоустройству и природопользованию (пл. Революции, 2, каб. 404)

11:00 Челябинск – Мастер-класс по использованию современной альтернативы капельницам – порт-систем, не повреждающих вены и кожу и обеспечивающих постоянный доступ препаратов в организм на протяжении долгого времени при лечении онкологических заболеваний (ЧОКЦОиЯМ, ул. Блюхера, 42, главный корпус)

11:00 Челябинск – Профилактическая акция для детей 10-16 лет в санатории-профилактории «Каштак»: лекция о вреде употребления алкоголя и наркомании, викторина по правилам дорожного движения, выставка служебного автотранспорта, оружия и спецсредств сотрудников ОВД (ул. Санаторная, 19)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция организаторов второго международного Кубка губернатора по водному поло среди женских команд (пл. Революции, 4, пресс-центр ОТВ, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Заседание комиссии Челябинской городской Думы по социальной политике (пл. Революции, 2, каб. 404)

14:00 Челябинск – Торжественный прием главы города Евгения Тефтелева выпускников 11-х классов, в том числе медалистов и ребят, проявивших выдающиеся способности в обучении (ДПиШ им. Крупской, Свердловский пр., 59)

14:00 Челябинск – Награждение победителей проекта «Клиника года – 2018. Южный Урал» (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 58, 6 этаж, актовый зал)

14:00 Челябинск – Встреча с представителями Российского движения школьников, детских оздоровительных лагерей, трудовых отрядов в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями» (ДК им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

15:00 Челябинск – Заседание комиссии по градостроительству и землепользованию (пл. Революции, 2, каб. 404)

16:00 Челябинск – Встреча Валерия Буркова с юнармейцами (Каштак, ДОЛ «Солнечная поляна»)

16:00 Челябинск – Встреча Алексея Романова со студентами ЮУрГАУ и участниками поискового движения Челябинской области (ЮУрГАУ, пр. Ленина, 75, конференц-зал)

16:00 Челябинск – Встреча Сергея Воронина со студентами ЮУрГУ и членами ветеранских организаций Челябинской области (ЮУрГУ, пр. Ленина, 78-«в», университетский комплекс «Сигма»)

Челябинск. Другие новости 18.06.18

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