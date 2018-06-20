20 июня ожидаются следующие события – Челябинск

20.06.2018, среда

11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание правительства (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Круглый стол «Как спасти Аркаим от нашествия диких туристов» (информационно-аналитический центр администрации Челябинска, ул. Елькина, 45)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению всероссийской-научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, малый зал)

13:30 Челябинск – Пресс-конференция «Организация летнего оздоровительного отдыха несовершеннолетних в 2018 году» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Челябинской области обсудят текущую ситуацию по внедрению региональной Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (исполком ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20)

16:00 Челябинск – Школа социального проектирования для волонтеров Южного Урала (молодежный ресурсный центр, ул. Васенко, 63)

Челябинск. Другие новости 19.06.18

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