21 июня ожидаются следующие события – Челябинск

21.06.2018, четверг

10:00 Челябинск – Заслуженный мастер спорта, трёхкратная чемпионка мира и бронзовая медалистка чемпионатов мира 2009 и 2010 годов, абсолютная чемпионка Европы 2010 года по художественной гимнастике Екатерина Малыгина проведет мастер-класс для юных гимнасток Южного Урала (пр. Победы, 290-«б»)

10:00 Челябинск – Заседание комитета по социальной политике (ЗСО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

11:00 Челябинск – Награждение победителей областного конкурса сочинений «Сокровища белорусской истории» (министерство культуры области, пл. Революции, 4)

12:00 Челябинск – Заседание комитета по аграрной политике (ЗСО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Депутаты комиссии по социальной политике организуют выездную проверку летних внутригородских лагерей (выезд от здания администрации города, пл. Революци, 2)

21:00 Челябинск – Акция «Свеча памяти», в ходе которой будут зажжены свечи и запущены в небо 300 воздушных шаров (Кировка)

Челябинск. Другие новости 20.06.18

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