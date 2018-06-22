22 июня ожидаются следующие события – Челябинск

22.06.2018, пятница

10:00 Челябинск – Возложение венков и цветов к Вечному огню, посвященное Дню памяти и скорби – Дню начала Великой Отечественной войны (Вечный огонь на Аллее Славы)

11:00 Долгодеревенское – Высадка первых деревьев будущего «Сада Победы» (с. Долгодеревенское, ул. Набережная, 1, МОУ «Долгодеревенская СОШ»)

13:00 Челябинск – Расширенное заседание политического совета Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж)

13:00 Челябинск – Расширенное заседание комиссии по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения «Отчет о пожарной безопасности ТРК и судьба челябинской свалки» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, каб. 501)

14:00 Челябинск – Городское благотворительное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби с участием председателя комитета социальной политики администрации Челябинска Ларисы Мошковой (Дворец культуры железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

15:35 Челябинск – Торжественное открытие Первенства России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет (ЛК имени Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

17:00 Кременкуль – Торжественное открытие всероссийских соревнований по выездке «Жемчужина Урала» (КСК «Рифей», Кременкуль, ул. Трактовая, 10)

17:00 Челябинск – Старт Всероссийской акции «Свеча памяти» (памятник добровольцам-танкистам на Аллее Славы)

22:00 Челябинск – Запуск 77 белых светящихся шаров-журавлей – по числу лет с начала Великой Отечественной войны (памятник добровольцам-танкистам на Аллее Славы)

Челябинск. Другие новости 21.06.18

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