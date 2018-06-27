27 июня ожидаются следующие события – Челябинск

27.06.2018, среда

11:00 Челябинск – Выездное совещание по вопросам: наличие договоров на установку и эксплуатацию детских аттракционов, наличие разрешительных документов на эксплуатацию детских аттракционов, соблюдение требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Конференция, посвященная семейному предпринимательству «Успешные семьи – успешная Россия!» (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж, 606 каб.)

15:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Кубку и первенству России по спортивной гимнастике, которые пройдут в Челябинске с 27 июня по 7 июля (ДС «Юность», северное фойе, Свердловский пр., 51)

18:00 Челябинск – Фестиваль искусства, спорта и музыки «Urban Fest», приуроченный к Дню молодежи (парковка ТРК «Горки»)

Челябинск. Другие новости 26.06.18

Один из районов Челябинска остался без главы. / В Челябинске продолжаются «ночные» НМУ. / Для учительницы из Златоуста, издевавшейся над первоклашками, запросили условный срок. Читать дальше

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