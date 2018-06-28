28 июня ожидаются следующие события – Челябинск

28.06.2018, четверг

10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Изобретательская активность Челябинской области» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

10:00 Челябинск – Круглый стол «Цена безопасности: как обеспечить достойную охрану школ, больниц и других социальных объектов в Челябинске» (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153, малый зал)

10:30 Челябинск – Открытие операционного блока торакального отделения Городской клинической больницы №8 после завершения капитального ремонта с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (ул. Горького, 18, отъезд от администрации города, пл. Революции, 2, в 9:45)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

11:00 Челябинск – Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль проведет совещание с представителями органов исполнительной власти по вопросу оплаты за электроэнергию при условиях смены гарантирующего поставщика (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Заседание рабочей группы по решению проблем дольщиков под председательством заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Заседание экспертного совета по развитию медиации и общественного диалога при уполномоченном по правам человека в Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

13:00 Челябинск – Круглый стол «Челябинская городская свалка: проблемы и перспективы закрытия» (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75, 5 этаж, конференц-зал)

15:20 Челябинск – Проверка сквера Смолинский (ул. Новороссийская 103-103-«а»)

Челябинск. Другие новости 27.06.18

На Южном Урале четвертые сутки продолжаются НМУ. / В центре Челябинска вспыхнул комбинат. / Суд арестовал активы семьи первого зампреда южноуральского парламента. Читать дальше

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