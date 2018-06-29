29 июня ожидаются следующие события – Челябинск

29.06.2018, пятница
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11:00 Челябинск – Заседание общественного совета при уполномоченном по правам человека в Челябинской области и назначение новых кандидатов в общественные помощники уполномоченного (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция «На Южном Урале состоится Областной Сабантуй-2018» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
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15:00 Челябинск – Творческая встреча с писателем Анной Матвеевой (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №1)
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18:00 Челябинск – IT-парк и предприятия региона запускают профориентационный проект «Профессии будущего… уже сегодня» (Технопарк информационных технологий Челябинска, ул. Молодогвардейцев, 31, кор. 1, главный зал)
Челябинск. Другие новости 28.06.18
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