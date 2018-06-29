29 июня ожидаются следующие события – Челябинск

29.06.2018, пятница

11:00 Челябинск – Заседание общественного совета при уполномоченном по правам человека в Челябинской области и назначение новых кандидатов в общественные помощники уполномоченного (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «На Южном Урале состоится Областной Сабантуй-2018» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Творческая встреча с писателем Анной Матвеевой (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, зал №1)

18:00 Челябинск – IT-парк и предприятия региона запускают профориентационный проект «Профессии будущего… уже сегодня» (Технопарк информационных технологий Челябинска, ул. Молодогвардейцев, 31, кор. 1, главный зал)

Челябинск. Другие новости 28.06.18

В Челябинске фигурант уголовного дела полоснул себя по горлу в зале суда. / Чиновники ведут Челябинск к мусорному коллапсу. / По дешевке: южноуральские власти решили откупиться от многодетных семей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»