1-2 июля ожидаются следующие события – Челябинск

01.07.2018, воскресенье

18:00 Челябинск – Гала-концерт Х международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой…» (Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки, пл. Ярославского, 1)

02.07.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Смена руководства в Агентстве инвестиционного развития Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 29.06.18

Надоели: губернатор запретил челябинцам митинговать на Алом поле. / «Копченый» уик-энд: все выходные в Челябинской области будут продолжаться НМУ. / Полтысячи домов в Челябинске останутся без горячей воды. Читать дальше

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