3 июля ожидаются следующие события – Челябинск

03.07.2018, вторник

10:30 Челябинск – Открытие в МАУЗ ДГКБ №1 современного стоматологического отделения для детей Тракторозаводского и Калининского районов с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (ул. Культуры, 57)

11:00 Челябинск – Российские эксперты-экологи международного уровня расскажут о мировых трендах и передовом опыте в вопросах защиты окружающей среды, поговорят об экологии как об одном из основных направлений развития региона (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Челябинская область – первая по количеству побед в грантовом конкурсе форума «Утро» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

11:30 Челябинск – Награждение призеров финала первенства России по футболу среди смешанных команд (ул. Худякова, 31)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Диверсификация ОПК: миссия выполнима?!» (МФЦ «Территория бизнеса», ул. Российская, 110, 2 корпус, 2 этаж)

16:00 Челябинск – Пресс-конференция организаторов Кубка губернатора по водному поло – 2018 (бассейн «Строитель», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14)

18:30 Челябинск – Официальное открытие Кубка губернатора по водному поло – 2018 (бассейн «Строитель», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14)

18:45 Челябинск – Игра «Уралочка» – Казахстан (бассейн «Строитель», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14)

Челябинск. Другие новости 02.07.18

Челябинск против Москвы: в России решили снизить зависимость страны от двух столиц. / Экс-полицейскому дали 11 лет «строгача» за производство амфетамина. / Движение по Свердловскому проспекту Челябинска будет ограничено еще три недели. Читать дальше

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