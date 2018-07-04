4 июля ожидаются следующие события – Челябинск

04.07.2018, среда

11:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Евгений Редин посетит областной фестиваль для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посвященный Дню семьи, любви и верности (банкетный зал «Аттимо», пр. Ленина, 68)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Фестиваль «Наследие Урала» познакомит с бытом предреволюционной России» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:30 Челябинск – Пешеходная театрализованная экскурсия по Кировке для делегации из Китая, посещение смотровой площадки Челябинск-Сити

13:30 Челябинск – Пресс-конференция по итогам прошедших соревнований Кубка и первенства России (женщины и юниорки) и в преддверии состязаний среди мужчин на кубок и первенство России по спортивной гимнастике (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Мирный ислам в Челябинской области. Сегодня и завтра» (информационно-аналитический центр администрации Челябинска, ул. Елькина, 45, 1 этаж)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Проблемы противоклещевой обработки территорий Челябинской области в связи с внедрением лицензирования» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

17:00 Челябинск – Кубок губернатора по водному поло 2018: игра Казахстан-Япония (бассейн «Строитель», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14)

18:30 Челябинск – Игра «Уралочка»-Узбекистан (бассейн «Строитель», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14)

Челябинск. Другие новости 03.07.18

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