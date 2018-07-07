7-9 июля ожидаются следующие события – Челябинск

07.07.2018, суббота

11:00 Челябинск – Антон Глинкин презентует Кубок Гагарина на спортивных аренах Челябинска (с 11 до 13 часов – Дворец спорта «Трактор», ул. Савина, 1; с 15 до 17 часов – ледовая арена «Трактор», 250 лет Челябинску)

15:00 Челябинск – Кубок губернатора по водному поло 2018: матчи за 3-е и 1-е место (бассейн «Строитель», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14)

08.07.2018, воскресенье

10:00 Челябинск – Южноуральские поисковики проведут экспедицию в окопах времен Гражданской войны (дер. Шигаево Сосновского р-на, ул. Родниковая, 7)

10:00 Челябинск – На территории храма святителя Василия Великого начнется празднование Дня семьи, любви и верности (пр. Ленина, 6)

12:00 Челябинск – Парад семьи (ПКиО имени Гагарина)

12:00 Челябинск – Акция «Дарите ромашки!» (Кировка)

09.07.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

15:00 Челябинск – Торжественное открытие Аллеи любви в Саду Победы (14:30 – отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

Челябинск. Другие новости 06.07.18

Оппоненты движения «Стоп ГОК» пошли на подлог. / Бизнесмен, обвиняемый в рейдерском захвате кранового завода, депортирован из Турции в Челябинск. / На российско-казахстанской границе ждут заторов из-за южноуральского сабантуя. Читать дальше

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