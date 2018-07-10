10 июля ожидаются следующие события – Челябинск

10.07.2018, вторник

09:00 Челябинск – Журналистов познакомят с технологией кинезиотейпирования при восстановлении пациентов в отделении реабилитации ОКБ №3 (пр. Победы, 287, гл. корпус, холл)

11:00 Челябинск – Показательная укладка асфальтобетона по пр. Победы в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» (пр. Победы от пересечения с ул. Ворошилова в сторону северо-запада)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Законодательные инициативы по снижению выбросов в атмосферный воздух» (ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Романовы: 23 ступени в бессмертие… (к 100-летию трагической гибели царской семьи)» (государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, фойе второго этажа Западной башни)

Челябинск. Другие новости 09.07.18

Челябинскую область продолжает штормить. / РМК требует денег от активистов «Стоп-ГОКа», но не может доказать, что это законно. / Десятилетний челябинец, пострадавший при взрыве газа, начал самостоятельно дышать. Читать дальше

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