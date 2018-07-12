12 июля ожидаются следующие события – Челябинск

12.07.2018, четверг

10:00 Челябинск – Открытие деловых переговоров с представителями бизнеса Китая. В мероприятии участвуют руководители Челябинской области, глава китайской делегации, руководство ЮУТПП (отель «Рэдиссон Блю», ул. Труда, 179, банкетный зал Galaxy)

10:00 Челябинск – «ЧасПолит» с министром образования Челябинской области Александром Кузнецовым (ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе, 54-«б»)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как улучшить качество жизни людям среднего возраста» (пресс-центр холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

16:00 Челябинск – Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников расскажет о развитии челябинской дорожной сети в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, дорожно-строительной кампании-2018, ответит на вопрос: так ли нужна была Челябинску «дорожная революция» («Большая редакция» холдинга «Гранада Пресс», ул. Красноармейская, 111)

Челябинск. Другие новости 11.07.18

Самые крутые слухи недели: Бог троицу любит. / Режим «черного неба» продолжается на Южном Урале. / В одном из районов Челябинска на два дня закроют движение трамваев. Читать дальше

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