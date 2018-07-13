13 июля ожидаются следующие события – Челябинск

13.07.2018, пятница

10:00 Челябинск – Конкурс «Стартинейджер» для участников летних трудовых отрядов детей и молодежи (площадь перед административным корпусом Дворца пионеров и школьников на Алом поле)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на Южном Урале» (пресс-центр холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги принятия федерального закона, обязывающего предприятия-загрязнители оснащать трубы счетчиками контроля за выбросами» (пресс-центр холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 12.07.18

Нечего ходить по поликлиникам: пожилым россиянам предлагают работать бесплатно (ВИДЕО). / Им это не интересно: южноуральские депутаты не захотели обсуждать пенсионную реформу. / В Челябинской области змея укусила школьника. Читать дальше

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