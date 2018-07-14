14-16 июля ожидаются следующие события – Челябинск

14.07.2018, суббота

11:00 Челябинск – Одна из самых титулованных южноуральских легкоатлеток Евгения Зинурова проведет «Зарядку со звездой»в челябинском парке «Сад Победы»

20:00 Челябинск – ЧМК отмечает День металлурга и 75 лет комбината (стадион спорткомплекса «Металлург», ул. Первого Спутника, 2)

15.07.2018, воскресенье

11:00 Бреды – Форум «Сельская женщина – хранительница самобытной культур и языка своего народа» (парк культуры и отдыха поселка Бреды)

16.07.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием и.о. главы города Челябинска Натальи Котовой (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

12:00 Челябинск – Челябинский государственный университет проводит для абитуриентов и всех желающих лекторий под открытым небом «Зелёный понедельник» на территории сада ЧелГУ (ул. Братьев Кашириных, 129)

Челябинск. Другие новости 13.07.18

Неуклюжий позитивчик: южноуральцев пытаются убедить, что у них нет проблем. / Челябинец вызвал Месси и Роналду на футбольную дуэль. / Стабильность: в Челябинске продлили НМУ. Читать дальше

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