17 июля ожидаются следующие события – Челябинск

17.07.2018, вторник

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги ЕГЭ-2018» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Изменения на рынке труда Южного Урала» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Красавец мужчина. Русский модник XVIII века». Коллекция экспонатов представлена Государственным историческим музеем (Москва) (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

14:00 Челябинск – Открытие Центра социально-психологической реабилитации для наркозависимых людей (ул. Курчатова, 26)

Челябинск. Другие новости 16.07.18

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