18 июля ожидаются следующие события – Челябинск

18.07.2018, среда

11:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения личных вещей погибшего бойца Рабоче-Крестьянской Красной армии Егора Осиповича Мелякина родственникам (Музей воинов-интернационалистов, ул. Дзержинского, 102)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Готов ли Южный Урал принимать туристов из КНР?» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Выставка презентационных стендов СО НКО-победителей в первом конкурсе 2018 года на гранты президента Российской Федерации (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал)

14:00 Челябинск – Семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций по разработке заявок для участия во втором конкурсе 2018 года на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал)

Челябинск. Другие новости 17.07.18

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