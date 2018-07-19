19 июля ожидаются следующие события – Челябинск

19.07.2018, среда

10:00 Челябинск – Посещение отделения нейрохирургии Челябинской областной клинической больницы, съемка в операционной и в реанимации (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, кор. №3)

11:00 Челябинск – Выездное совещание Челябинской городской Думы, посвященное подтоплению ливневыми водами домов №№ 15, 17, 19 по улице Майкова, №№ 14, 16 по улице Житомирской и №12 по улице Туруханской в Ленинском районе Челябинска (сбор у дома №15 по улице Майкова)

13:00 Челябинск – Министр спорта Челябинской области Леонид Одер поздравит и наградит победителей и призеров VI всероссийской летней Универсиады (ЛДС «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а», конференц-зал)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Проекты по повышению качества жизни старшего поколения» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Знакомство с малышами саймири в Челябинском зоопарке (ул. Труда, 191)

Челябинск. Другие новости 18.07.18

Самые крутые слухи недели: страшно, аж жуть. / На Южном Урале маршрутка улетела в кювет, есть пострадавшие. / Под Челябинском в реке Миасс погибла рыба. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»